17 ministros de Lula acumulam salários em conselhos; maioria é do PT

Pagamentos chegam a R$ 36 mil

Os pagamentos e atividades variam de empresa para empresa. Na consulta pela LAI, só os ministérios da Defesa e dos Direitos Humanos responderam detalhadamente sobre ganhos e afazeres dos ministros. O resto indicou a consulta aos regimentos internos e estatutos sociais das companhias.

Na CEG, a remuneração de Almeida e Múcio é de R$ 19.461,21 por mês. "O ministro se envolve nas discussões acerca das decisões estratégicas da empresa. Não há uma carga horária definida", informou o Ministério dos Direitos Humanos. "O Conselho de Administração se reúne, em média, uma vez por mês e a reunião dura em torno de três horas", completou a Defesa.

A Itaipu Binacional não divulga os ganhos dos conselheiros, mas estão na casa dos R$ 34 mil segundo reportagem do final do ano passado. As reuniões são bimestrais, além das extraordinárias. "Entre as competências, estão as decisões sobre o regimento interno, o plano de organização dos serviços básicos, os atos que importem em alienação patrimonial, as reavaliações de ativo e passivo, as bases de prestação dos serviços de eletricidade; a proposta de orçamento para cada exercício e suas revisões", informou a companhia. Além disso, a presença dos ministros marca uma posição estratégia nas negociações sobre revisão da tarifa junto ao lado paraguaio.

No Sesc e no Senac, os membros do conselho fiscal, chamados jetons, ganham por reunião R$ 4.770. Em ambas as instituições, não há um número fixo de reuniões, mas são limitadas a seis por mês, com convocações extraordinárias e encontros em diferentes locais do país. "O conselho acompanha, examina e emite pareceres a respeito da previsão e prestação de contas das administrações nacional e regionais", informou o Sesc.

Ao UOL a Tupy também indicou que as informações estão presentes no estatuto da companhia. As reuniões são mensais, com salário de R$ 36 mil por mês.