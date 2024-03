Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro é afastado do cargo pela Justiça

Prefeitura diz que não foi notificada. A Prefeitura de Cuiabá publicou uma nota afirmando que "Emanuel Pinheiro ainda não foi notificado quanto à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso".

Prefeito é réu por corrupção

Pinheiro é investigado por corrupção e improbidade. Pinheiro é investigado pelo Ministério Público do MT por corrupção e improbidade administrativa, desde que o ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma gravação em que Pinheiro, à época deputado estadual, guardava no paletó maços de dinheiro recebidos no gabinete do ex-chefe de gabinete do ex-governador, Sílvio Corrêa Júnior.

Cassação de prefeito foi negada duas vezes em Câmara. Após vazamento dos vídeos com maços de dinheiro, Pinheiro teve sua posição discutida na "CPI do Paletó" e sua cassação proposta, mas negada duas vezes pela Câmara dos Vereadores de Cuiabá. Atualmente, ocupa o segundo termo como prefeito de Cuiabá.