PT e PSOL pedem CPI sobre contratos da gestão Nunes revelados pelo UOL

As bancadas do PT e do PSOL da Câmara Municipal de São Paulo protocolaram hoje um pedido de abertura de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar contratos emergenciais fechados pela prefeitura sob a gestão de Ricardo Nunes (MDB) — tema de uma reportagem do UOL que apontou indícios de combinação de preços entre empresas em ao menos 223 casos.

O que aconteceu

Parlamentares falam em 'escândalo bilionário' e querem investigação. Em nota à imprensa, as bancadas do PT e do PSOL disseram que os indícios de conluio para combinação de preços sugerem uma "ação sistemática" para transferir "bilhões" às empresas escolhidas pela gestão Nunes.

Além de CPI, bancadas pedem impeachment de Ricardo Nunes. Mais detalhes serão anunciados na terça-feira (5), às 10h, em coletiva na Câmara Municipal de São Paulo.