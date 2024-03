Lula assina Projeto de Lei dos apps e cobra iFood: 'Vai ter que negociar'

O presidente Lula (PT) assinou hoje o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo e aproveitou para cobrar o iFood, com quem o governo enfrentou resistência na negociação para as diretrizes do texto.

O que aconteceu

O texto foi assinado em evento hoje no Palácio do Planalto e agora depende do Congresso. O governo chegou ao texto final por meio de um grupo de trabalho composto por membros da administração e das empresas, mas sem participação de parlamentares.

A proposta do governo foca no transporte de passageiros. As negociações com empresas que tratam do transporte de alimento e encomenda, com motoristas de motocicletas— representadas em especial pelo iFood—, não avançaram.