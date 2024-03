Anistia não se enquadraria no caso de Bolsonaro, diz advogada

A coisa tem que ser vista e julgada dentro dos ditames em que se apresentou. Existem composições probatórias e dinâmicas robustas que mostram que esses atos coordenados foram engendrados por uma cúpula de gestão. Houve toda uma dinâmica para que o 8/1 acontecesse.

O que se deve fazer é conduzir as instituições para sua função maior: investigação, processamento e julgamento dos fatos, com o devido processo da lei, com direito aos acusados de ampla defesa e de ter sua conduta individualizada. Amarilis Costa, advogada, pesquisadora e doutoranda em Direitos Humanos pela USP

Sakamoto: Fala de Lula ajuda a bombar ato da esquerda contra Bolsonaro

Ao criticar Jair Bolsonaro e dizer que ele "está tentando escapar do risco de ser preso", Lula ajuda a impulsionar o ato convocado por setores de esquerda no fim deste mês, afirmou Leonardo Sakamoto. O colunista conversou com pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, que avaliam o ato como uma forma de marcar território para as eleições municipais deste ano.