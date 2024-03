Bolsonaro 'está tentando escapar' do risco de ser preso, diz Lula

As investigações da PF sobre atos golpistas apontam que a cúpula do governo Bolsonaro trabalhava com um "plano para subverter o Estado Democrático de Direito". O objetivo seria impedir a posse do presidente Lula e manter Bolsonaro no poder, após ele ter sido derrotado nas urnas.

O ex-presidente foi convocado para prestar depoimento, mas permaneceu calado. "A expectativa dos investigados em obter êxito na referida empreitada criminosa permaneceu durante o mês de dezembro, adentrando, inclusive, em janeiro de 2023", diz a PF, em alusão aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Golpe estava desenhado

O presidente havia abandonado discursos contundentes contra o adversário há um tempo, mas retomou após as manifestações. Ao passo que o governo tentava evitar o assunto, o próprio Lula chegou a assumir que o ato na Avenida Paulista teve relevância.

Ao subir ao palco, Lula vou recebido por gritos de "sem anistia" pelos militantes e profissionais da cultura, além do tradicional "olê olê olá". Gritos como este são comuns em eventos com o petista no Palácio do Planalto. Lula costuma não levar para frente, mas os presentes no palco aplaudiram.