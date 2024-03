Pacheco barra PEC das Drogas até que STF decida sobre descriminalização

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), descartou hoje (5) votar a PEC das Drogas nesta semana. Disse que os senadores vão esperar o STF concluir o julgamento sobre o porte para avaliar o avanço do tema na Casa.

O que aconteceu

Reunião selou acordo. Pacheco e os líderes da oposição no Senado se reuniram para discutir a votação da Proposta à Emenda Constitucional.