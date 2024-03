Reinaldo: Números da Quaest podem ser exatos; data da pesquisa macula dados

O levantamento foi feito do dia que bolsonaristas estavam na rua até 27 de fevereiro. Houve uma indagação sobre a lava-jato, que não foi boa para o Lula, sobre a manifestação de Bolsonaro, então se supõe que parte das perguntas foi feita enquanto as pessoas estavam na rua e sobre a avaliação do governo Lula. É muito tema só enquanto os bolsonaristas estão nas ruas. Reinaldo Azevedo

A pesquisa ainda apontou que a economia do Brasil piorou, e Reinaldo rebateu os números destacando aspectos da economia que melhoraram durante o mandato de Lula.

A economia teria piorado segundo o levantamento da Quaest, o que é espetacular porque a economia melhorou muito. Temos desemprego em queda, inflação em queda e juro em queda. O período da pesquisa contamina a avaliação da economia porque não há hipótese de a economia ter piorado. Reinaldo Azevedo

