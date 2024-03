69%: evangélicos puxam reprovação de fala de Lula sobre Israel

O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus Lula

Desaprovação é maior entre eleitores de Bolsonaro e evangélicos. Entre os que votaram em Bolsonaro em 2022, 85% disseram que Lula exagerou ao citar a morte de judeus, enquanto 9% não viram excessos. Entre os eleitores de Lula, essas porcentagens foram de 43% e 45%, respectivamente. O grupo dos evangélicos (69%) foi o que registrou maior desaprovação às falas do presidente, comparado com outras religiões.

Quem achou razoável a fala do presidente o aprova mais. Entre quem acha que Lula não exagerou, 78% aprovam o trabalho do Lula, enquanto 21% desaprovam. Entre os que acham que exagerou, apenas 38% têm aprovado a gestão do presidente, contra 60% que desaprovam.

O que diz a pesquisa

Aprovação do trabalho de Lula caiu de 54% para 21% em dois meses. Já a desaprovação subiu de 43% para 46% desde dezembro, data do último levantamento da Quaest.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a sétima rodada desde o início do governo Lula.