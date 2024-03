Tales: PF estuda chamar Bolsonaro de novo e ex-ministro da Defesa

A Polícia Federal pensa em chamar Jair Bolsonaro para prestar um novo depoimento, além de convocar o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News nesta quarta (6).

Há uma certa discussão dentro da Polícia Federal e até do Supremo, junto ao Alexandre de Moraes, se após o depoimento do Mauro Cid vai valer dar uma nova chance a Bolsonaro, Braga Netto e ao ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira - diante do que Cid venha a falar e do que Freire Gomes já falou, se eles tiverem algo para acrescentar.