Bolsonaro pede acesso a depoimentos dos ex-chefes do Exército e Aeronáutica

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao STF acesso aos depoimento dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior.

O que aconteceu

Os advogados dizem que é "imperioso" que a defesa tenha acesso ao conteúdo das audiências. "Diante do significativo progresso nas investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorridos nas últimas duas semanas, requer-se a atualização dos autos com a juntada dos termos de declarações relativos às últimas oitivas realizadas", afirma a defesa.

Depoimento melhor que delação, diz ministro

No STF, a avaliação é de que o depoimento de Freire Gomes complica Bolsonaro. Segundo o colunista do UOL Josias de Souza, um ministro da Suprema Corte disse que o ex-chefe do Exército relatou foi "é melhor e mais valioso do que uma delação, porque contém revelações de uma testemunha, não de um criminoso à procura de benefício judicial."