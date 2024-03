Vice critica Cláudio Castro após ser demitido de secretaria: 'Retaliação'

Recentemente, uma troca de partido afetou a relação entre o governador e seu vice. Pampolha deixou o União Brasil e se filiou ao MDB para se antecipar em relação à disputa estadual de 2026, o que gerou rusgas na relação dos dois, relatou a Folha de São Paulo.

Pampolha afirmou que Castro não havia concordado com a troca de partido, mas tinha sinalizado respeito. A conversa entre ambos aconteceu antes do vice-governador aceitar o convite a ir para o MDB, relatou.

Governador achou que atuação na tragédia causada pela chuva da Baixada Fluminense foi lidada com "superexposição", disse vice. Além da questão político-partidária, Pampolha avaliou que a atuação da secretaria após as chuvas que deixaram 13 mortos no Rio, em janeiro, também pesou na decisão de Castro.