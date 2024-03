Padre Kelmon confirma pré-candidatura à prefeitura de SP pelo PRTB

Vice, que é pastor evangélico, também comemora a pré-candidatura. Manoel Ferreira Junior, também do PRTB, agradeceu o apoio da sigla. "Com os nossos princípios cristãos, vamos encarar esse desafio de pré-candidatura. Chapa padre e pastor para que possamos colocar os nossos princípios e valores dentro da política, em uma luta árdua, mas eu tenho certeza da vitória no final", disse.

Candidato trocou de partido. Anteriormente, Padre Kelmon estava no PTB, que se juntou ao Patriota para criar uma nova sigla, o PRD. O religioso chegou a anunciar a pré-candidatura antes mesmo de debater o assunto internamente. Kelmon não teria apoio dentro do próprio partido. Na nova sigla, o pré-candidato não poderá participar de debates, nem terá direito a participar do horário eleitoral gratuito.

Conservadorismo está presente nas pautas do candidato. Nas redes sociais, o padre se define como "sacerdote ortodoxo, e defensor da vida, família e liberdade". Ele também informa ser presidente do "Foro do Brasil", movimento conservador com políticos de oposição ao governo Lula.

Padre Kelmon não deve contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar das dobradinhas nos debates em 2022, o ex-presidente está envolvido em uma costura de aliança do PL com o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que deve disputar a reeleição.

Quem é Padre Kelmon?

Parceria com Bolsonaro nas eleições. Natural de Salvador, na Bahia, Kelmon Luis da Silva Souza, conhecido como Padre Kelmon, de 47 anos, repercutiu nas redes após fazer dobradinhas nos debates apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.