Deputados federais Fernanda Melchionna e Orlando Silva anunciam gravidez

Nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. É graduada em biblioteconomia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e pós-graduada em História do Brasil pela FAPA/RS. Em seu site, se descreve como "militante, feminista, socialista e internacionalista".

Começou sua atuação no movimento estudantil e foi candidata a prefeita de Porto Alegre em 2020. Fernanda estreou oficialmente na política em 2008, quando elegeu-se vereadora. Ao concorrer à reeleição em 2012, foi a mais votada entre as mulheres eleitas. Exerceu o cargo de vereadora até 2018, quando foi eleita deputada federal.

Foi filiada ao PT. No entanto, deixou o partido quando nomes como Luciana Genro, Heloísa Helena e outros foram expulsos por votarem contra a Reforma da Previdência no primeiro ano de governo Lula (2003).

É coautora da Lei Mari Ferrer, que proíbe o constrangimento de vítimas de crimes sexuais e testemunhas durante julgamentos.

Quem é Orlando Silva?

Deputado federal pelo PCdoB-SP, pelo segundo mandato.