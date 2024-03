Deputado propõe lei para proibir que entregadores subam em apartamentos

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) protocolou um projeto de lei propondo que os consumidores sejam proibidos de exigirem que os entregadores de alimentos e bebidas subam até a porta de apartamentos para realizarem a entrega.

O que aconteceu

Medida também seria válida para sala comercial ou demais espaços de uso comum em condomínios. A encomenda deverá ser entregue apenas na portaria do condomínio, discorre o projeto de lei, que compreende como os meios de compra, os aplicativos de delivery, WhatsApp Business, telefone ou pela internet.

Texto cita exceção para consumidores com mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Nestes casos, os entregadores poderão fazer as entregas nas áreas internas do condomínio, desde que sigam as regras internas do local.