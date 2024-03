Ipec: Avaliação positiva do governo Lula é de 33%, pior índice da pesquisa

O índice de avaliação positiva é o menor desde o primeiro levantamento, em março. Na época, o governo tinha 41% de ótimo ou bom. Já a avaliação negativa é a maior, saindo de 24% para 32%.

O Ipec mostra que a avaliação positiva do governo Lula foi derrubada principalmente pelos grupos: Eleitor de Lula em 2022 (69% para 61%); moradores do Nordeste (52% para 43%); moradores do Sudeste (37% para 30%); quem tem renda familiar mensal de até 1 salário mínimo (51% para 39%); pretos e pardos (43% para 35%); mulheres (40% para 33%); e aqueles que têm ensino médio (33% para 26%).

A avaliação negativa é impulsionada pelos seguintes grupos: eleitor de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 (63%); quem tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos (45%); moradores da região Sul (42%); e evangélicos (41%).

O levantamento foi realizado pelo Ipec entre os dias 1º e 5 de março, com 2 mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Maneira de governar

A maneira de governar do presidente Lula (PT) é aprovada por 49% dos entrevistados pelo Ipec. Em dezembro, esse índice era de 51%.