Nova onda de calor poderá fazer sensação térmica chegar a 37°C em SP

Uma nova onda de calor que atingirá parte do Brasil poderá fazer a sensação térmica chegar a 37°C na cidade de São Paulo no sábado, 17. A temperatura começará a subir a partir da quarta-feira, 13, quando a previsão da empresa Meteoblue aponta que a máxima na capital será de 32ºC. Com aumentos sucessivos pelos três dias seguintes, no sábado a previsão é de 36ºC, com sensação térmica de 37ºC às 15h.

Uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período.

O verão termina no próximo dia 20. Com a proximidade do outono, as temperaturas deveriam ser mais amenas nesta época do ano, o que não deve ocorrer devido à nova onda de calor.