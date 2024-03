PGR é contra pedido de Bolsonaro para tirar Moraes de inquérito sobre golpe

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se posicionou contra a retirada do ministro Alexandre de Moraes das investigações sobre o suposto plano para impor um golpe de Estado. O pedido de afastamento havia sido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mês passado.

O que aconteceu

PGR cita ausência de provas para afastar Moraes do inquérito. Em manifestação enviada na segunda-feira (11) ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Paulo Gonet argumentou que o pedido feito pela defesa de Bolsonaro veio "insuficientemente instruído", sem elementos que comprovem o impedimento de Moraes no caso.

Para Gonet, defesa não comprovou parcialidade de Moraes. "O STF considera que as arguições de impedimento pressupõem demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador [Moraes] (...). O agravante [defesa de Bolsonaro], porém, não foi capaz de demonstrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses", avaliou o PGR.