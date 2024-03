Lewandowski vira alvo para oposição manter estratégia de ataque à segurança

Fraga disse que espera reciprocidade por parte do ministro. O aceno do governo pode vir na flexibilização do acesso a armas, na votação de um Código Penal que acabe com progressão de regime ou na facilitação do funcionamento de clubes de tiro.

Mas o presidente da comissão reconhece que é difícil um acordo. O deputado contou que suas propostas vão na direção contrária da agenda de segurança pública do Planalto. No passado, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi hostilizado nas idas à Comissão de Segurança Pública. As sessões precisaram ser interrompidas tamanha a gritaria e os bate-bocas.

O deputado Sanderson (PL-RS) afirmou que a linha crítica ao governo será mantida Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Oposição não será diplomática

Os deputados de direita não vão esperar para bater no governo. Capitão Alden (PL-BA) afirmou que a composição da comissão indica que o governo vai ser atacado. "Tenho certeza absoluta de que esta comissão vai continuar inquirindo o governo federal."

Ele antecipou o discurso de que o Planalto tem índices ruins de segurança pública. Acrescentou que a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) nos portos e aeroportos foi inócua e até agora o governo se restringiu à pirotecnia sem apresentar diretrizes que seguirá para reduzir a violência.