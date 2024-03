TSE mantém inelegível ex-deputado que falou em ganhar eleição 'na bala'

O TSE manteve inelegível o ex-deputado federal delegado Cavalcante (PL-CE), que falou em vencer as eleições de 2022 "na bala" se Bolsonaro não fosse reeleito.

O que aconteceu

Cavalcante foi condenado por abuso de poder político, de autoridade e de comunicação. Ele havia sido julgado pelo TRE-CE, mas o ex-deputado recorreu da decisão para tentar reverter a condenação.

Relator votou para afastar as sanções impostas ao ex-deputado, mas foi vencido. Em dezembro do ano passado, o ministro Raul Araújo se manifestou no sentido de reformar integralmente o acórdão do tribunal regional.