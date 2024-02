'Levaram meu telefone': o que dizem os aliados de Bolsonaro na mira da PF

O auxiliar do ex-presidente Tercio Arnaud Tomaz voltará para Brasília e não manterá contato com investigados - o que foi pedido pelo próprio Bolsonaro, segundo Wajngarten. Tercio estava com o ex-presidente na casa de Bolsonaro em Mambucaba, Angra dos Reis (RJ), no momento da operação da PF. Tercio teve seu celular apreendido.

[Bolsonaro] Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. Fabio Wajngarten, assessor do ex-presidente Bolsonaro

"Levaram meu telefone". Ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro e um dos alvos da operação, o Almirante Almir Garnier Santos se manifestou em nota dizendo que teve o seu aparelho apreendido e pedindo por orações. Ele ainda atribuiu a operação à situação política do país.

Em face à situação política de nosso país, fui acordado em minha casa hoje pela Polícia Federal. [...] Levaram meu telefone e papéis de projetos que venho buscando atuar na iniciativa privada. Peço a todos que orem pelo Brasil e por mim. Continuamos juntos na fé, buscando sempre fazer o que é certo, em nome de Jesus. Almirante Almir Garnier Santos, Ex-comandante da Marinha

Ex-ministros e presidente do PL não se manifestaram. O UOL tentou falar com Augusto Heleno, Braga Netto, Anderson Torres e Paulo Nogueira, mas os ex-ministros do governo Bolsonaro na mira da operação ainda não se posicionaram. Valdemar Costa Neto, presidente do PL e outro alvo da operação, também não se manifestou.

Exército diz colaborar com a investigação. Em nota, o Centro de comunicação social do Exército diz que o órgão acompanha a operação e está "prestando todas as informações necessárias às investigações".