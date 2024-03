Moraes prorroga inquérito das milícias em meio à revelação de depoimentos

A investigação foi aberta em 2021, após Moraes arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos a pedido da Procuradoria-Geral da República.

No inquérito das milícias, a PF investiga a atuação de um grupo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Os investigados fariam partes de diferentes núcleos, como de produção, financiamento e político.

A prorrogação acontece em meio à notícia de que os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército afirmaram à PF que rejeitaram participar de um golpe de Estado, proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os depoimentos foram dados justamente no âmbito do inquérito das milícias digitais.