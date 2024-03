Pazuello sugeriu usar Forças Armadas contra posse de Lula, diz Freire Gomes

Essa é a primeira citação pública ao ex-ministro da Saúde na investigação da trama golpista. Como é deputado federal, Pazuello só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável, e um eventual julgamento aconteceria no STF.

Em setembro do ano passado, o UOL já havia revelado que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid havia narrado à PF, no âmbito de seu acordo de colaboração, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022. Naquele conjunto de depoimentos, Cid afirmou que os comandantes da Aeronáutica e do Exército se opuseram à trama.