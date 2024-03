Janja representará Lula e assumirá frente de campanhas femininas do PT

A estratégia é buscar mais engajamento da militância e dialogar com o eleitorado feminino e jovem. Janja tem histórico de defender aumento da participação feminina na sociedade e nas empresas desde antes de se relacionar com Lula, quando trabalhava na Itaipu Binacional.

Linha de frente

Janja tem sido treinada para subir em palanques e falar em público. Durante a campanha do marido, em 2022, sua participação era frequente, quando cantava o jingle "Sem Medo de Ser Feliz".

Um pouco mais raro é ela pedir a palavra em eventos oficiais do governo. Normalmente isso acontece com assuntos relacionados a causas sociais ou de equidade de gênero. Seu jeito desenvolto é elogiado dentro do PT e costuma animar a militância —e é isso que o partido espera que ela faça para alavancar as candidaturas.

Mais do que mulher do presidente, ela será apresentada como socióloga e ativista social. Também é esperado que seu rosto aproxime ainda mais as campanhas dos votos femininos, dos jovens e de pessoas ligadas a causas sociais.

Janja, que é filiada ao PT desde a juventude, tem participado ativamente nos debates eleitorais do partido, junto à presidente Gleisi Hoffmann. Tem dado ideias sobre como aumentar a participação feminina nas candidaturas da legenda e como proteger as candidatas em um ambiente eleitoral belicoso.