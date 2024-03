Inaugurações e TV: como Lula pretende ajudar Boulos e Marta em São Paulo

Esses fatores e a avaliação do governo Lula (PT) contra a gestão Bolsonaro devem ser usados como vantagem pela campanha de Boulos. O psolista tenta colar em Nunes a pecha de extrema-direita e tem afirmado que a derrota do emedebista no pleito significaria "derrotar o bolsonarismo" na cidade.

Interlocutores de Boulos entendem que Lula também pode ajudar a atrair o voto do eleitorado das periferias da capital paulista. Esse foi um dos motivos usados para compor a chapa com Marta. No estado, o petista ficou atrás de Bolsonaro em 2022. Na capital paulista, entretanto, ele conseguiu 53,54% dos votos válidos — o ex-presidente ficou com 46,46%.

O PT já assume que sucesso na cidade é determinante para uma possível vitória no estado em 2026. Para o partido, que aceitou não lançar nome próprio também por falta de opções, ter uma boa gestão de esquerda seria determinante para uma virada na terra natal, que nunca governou.

Eventos, inaugurações e programa de TV

Lula já falou que a eleição de Boulos é uma das prioridades do ano. Segundo o entorno petista, São Paulo deverá ser a cidade mais visitada no período de eleição e pré-eleitoral, com eventos que possam ser aproveitados pelo deputado.

O movimento começou no fim do ano passado. O Planalto escolheu nada menos que um conjunto habitacional fruto de uma luta do MTST, movimento de moradia que alçou Boulos à política nacional, na zona leste da cidade, para fazer anúncios do Minha Casa, Minha Vida.