Nísia demite diretor de gestão hospitalar em meio à pressão do governo

Também nesta segunda, o Ministério da Saúde deu início aos trabalhos do Comitê Gestor que administrará seis hospitais federais no Rio de Janeiro. Segundo a pasta, o órgão vai atuar por pelo menos 30 dias junto às direções de cada hospital, para recuperar e reestruturar as unidades depois de "anos de precarização".

Direção do Comitê Gestor. O departamento vai ser dirigido pela Saes (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde), com representantes do DGH, assessorias, coordenações e secretarias do Ministério da Saúde. Um dos objetivos declarados é melhorar a governança e o diálogo entre servidores, sindicatos e gestores.

O momento mais tenso da reunião ministerial foi com a ministra Nísia, para quem Lula fez cobranças sobre o combate à dengue. A ministra se emocionou ao falar de ataques sofridos à frente da pasta e disse que a situação realmente "está difícil", mas apresentou propostas.

Hospitais no RJ

No domingo (18), o Fantástico, da TV Globo, mostrou a situação precária dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. No ano passado, segundo o programa, os hospitais realizaram quase 48 mil internações e cerca de 43 milhões de atendimentos ambulatoriais. Ainda assim, mais de 18 mil pacientes aguardam algum tipo de procedimento médico.

Precariedade. Em muitos setores dos hospitais, há aparelhos médicos quebrados e caixas de materiais vencidos ou danificados. A rede elétrica também está comprometida.