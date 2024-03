A depender dos fatos, Bolsonaro pode ser processado nos EUA, diz professor

Devo adicionar que, a depender dos fatos, e não posso taxar uma resposta porque dependemos de mais informações, mas a depender dos fatos, ele poderá ser considerado em curso um crime praticado em território americano, sujeito, portanto, a investigação e possível processamento judicial nos Estados Unidos da América, porque cada estado é soberano. Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

Se ele praticou crime nos EUA, o poder judiciário norte-americano tem competência para processá-lo também. As investigações vão transcorrer mais, e nós teremos mais elementos para falar melhor sobre esse aspecto. Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

O professor explica o que significa o indiciamento que o ex-presidente sofreu hoje pela Polícia Federal e o que pode ocorrer aqui no Brasil.

Aqui no Brasil, [ele foi indicado pelo] termo do indiciamento - fase da investigação que na sua conclusão o delegado de polícia, a autoridade policial, com base em todas as provas coligidas pela própria polícia, decide se aquele indivíduo poderá ou não ser responsável por aquele ou aqueles crimes. Delegado não tem poder de acusar ninguém, quem faz isso é o Ministério Público. Mas ele pode indiciar. Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

Até o momento indiciou por crime do artigo 313 A do Código Penal, que é o crime de inserção de dados falsos em sistema informático, e também por crime de associação criminosa do artigo 288, por conta da participação de outras pessoas que estariam envolvidas nessa concertação criminosa. Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

