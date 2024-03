Leia relatório da PF que indiciou Bolsonaro por fraude no cartão de vacina

Grupo falsificou dados de vacinação do ex-presidente e da filha dele, Laura Bolsonaro. Segundo a PF, também foram falsificados os dados dos dois ex-assessores —Machado e Cordeiro — para que todos pudessem viajar aos Estados Unidos em dezembro de 2022, nos últimos dias de governo. Nesse episódio, o ex-secretário de Duque de Caxias inseriu no sistema do Ministério da Saúde a informação falsa de que Bolsonaro tomou duas doses da vacina na cidade. Esse contato, segundo a PF, foi mediado por Barros, que era próximo do ex-presidente.

Bolsonaro teria conhecimento da falsificação do documento e orientou Mauro Cid para isso. "Os elementos de prova coletados ao longo da presente investigação são convergentes em demonstrar que Jair Messias Bolsonaro agiu com consciência e vontade determinando que seu chefe da Ajudância de Ordens intermediasse a inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde em seu benefício e de sua filha", diz a PF.

As 17 pessoas indiciadas pela PF são:

Ailton Gonçalves Barros , advogado e ex-major, expulso do Exército;

, advogado e ex-major, expulso do Exército; Camila Paulino Alves Soares , enfermeira da Prefeitura de Duque de Caxias;

, enfermeira da Prefeitura de Duque de Caxias; Célia Serrano da Silva , secretária de Saúde de Duque de Caxias;

, secretária de Saúde de Duque de Caxias; Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva , servidora da Prefeitura de Duque de Caxias;

, servidora da Prefeitura de Duque de Caxias; Eduardo Crespo Alves , segundo sargento do Exército;

, segundo sargento do Exército; Farley Vinicius Alcântara , médico;

, médico; Gabriela Santiago Ribeiro Cid , esposa de Mauro Cid;

, esposa de Mauro Cid; Gutemberg Reis de Oliveira , deputado federal;

, deputado federal; Jair Bolsonaro , ex-presidente;

, ex-presidente; João Carlos de Sousa Brecha , então secretário de Governo de Duque de Caxias;

, então secretário de Governo de Duque de Caxias; Luis Marcos dos Reis , sargento do Exército;

, sargento do Exército; Marcelo Costa Câmara , assessor de Bolsonaro;

, assessor de Bolsonaro; Marcelo Fernandes Holanda;

Mauro Cesar Barbosa Cid , tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Max Guilherme Machado , assessor de Bolsonaro;

, assessor de Bolsonaro; Paulo Sérgio Da Costa Ferreira;

Sérgio Rocha Cordeiro, assessor de Bolsonaro;

Defesa de Bolsonaro: "Indiciamento é parcial"

Advogado de Bolsonaro diz que a defesa ainda não teve acesso às atualizações do processo. Fabio Wajngarten criticou o que chamou de vazamento "midiático e parcial" em vez de um ato " técnico e procedimental" por parte da PF.