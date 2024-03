Não é pela tentativa de golpe: entenda indiciamento de Bolsonaro

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 16 pessoas pela Polícia Federal não ocorreu na investigação que apura suposta tentativa de golpe para mantê-lo no poder, mas por fraude em cartões de vacina.

O que aconteceu

Um mesmo inquérito abarca diferentes investigações. A apuração sobre as fraudes nos cartões de vacinação está vinculada ao inquérito das milícias digitais, que tramita em sigilo no STF e está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Investigações neste inquérito também englobam a trama golpista e as joias sauditas.

Foi no âmbito deste inquérito que Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e sua esposa estão entre os indiciados hoje. Conforme revelou o colunista do UOL Aguirre Talento, Cid admitiu no acordo sua participação na realização de fraudes nos certificados de vacina inseridos no sistema do Ministério de Saúde e também vinculou Bolsonaro diretamente ao esquema. À PF o ex-presidente negou que tenha orientado a falsificação.