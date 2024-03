Malafaia reage após Lula dizer que Deus de aliado não é o mesmo do pastor

O pastor bolsonarista Silas Malafaia publicou hoje um vídeo nas redes sociais rebatendo uma fala do presidente Lula (PT) durante reunião ministerial nesta semana.

O que aconteceu

Malafaia primeiro ironizou a fala do presidente. "Eu nunca pensei que depois de décadas, eu voltaria a concordar com Lula", disse Malafaia. "Você está correto Lula, eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Teu Deus é o Deus que está no Apocalipse, que engana todo mundo, o que dá paternidade à criação do diabo e da mentira".

Lula disse que o Deus do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, não é o mesmo de Silas Malafaia, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A fala aconteceu durante a reunião com ministros na última segunda-feira (18), mas essa parte não foi transmitida ao público.