Em queda entre evangélicos, Lula critica religião na política: 'Manipulada'

Na semana passada, pesquisas de aprovação mostrarem que ele continua caindo entre evangélicos. É nesse segmento que o presidente tem a maior reprovação na cidade de São Paulo, segundo o Datafolha. Na pesquisa anterior, de agosto do ano passado, 43% dos evangélicos consideravam o governo ótimo ou bom. Agora, são 27% —uma queda de 16 pontos percentuais.

Este seria um dos grupos onde o governo mais tem dificuldade de crescer, avaliam aliados. É consenso que é preciso haver uma melhora, só não se sabe como fazer essa virada de chave.

Ministros têm pedido que o presidente faça um movimento de aproximação com lideranças desse segmento, ao passo que outro grupo questiona a eficiência disso. Em especial entre petistas há a crença de que é melhor "conquistá-los" pela economia do que por outras pautas —tentar entrar na parte de costumes, por exemplo, seria uma "briga perdida".

Lula falou na primeira reunião ministerial do ano, agendada após pesquisas de opinião indicarem queda na aprovação do governo. O presidente afirmou que é dever de sua equipe mostrar as ações dos últimos 13 meses. "Se as pessoas não falam bem da gente, ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar", disse.