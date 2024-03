Lula chama Bolsonaro de 'covardão' após depoimentos sobre plano de golpe

O presidente Lula (PT) falou hoje pela primeira vez sobre os depoimentos à Polícia Federal divulgados na última sexta (15) e disse que os documentos deixam claro que havia um "plano para um golpe de Estado" no país no fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

"Não teve golpe não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do [ex-]presidente, mas também porque o [ex-]presidente é um covardão", disse Lula aos ministros em reunião no Palácio do Planalto. "Ele não teve coragem de executar o que planejou, ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase um mês, e preferiu fugir para os EUA do que fazer o que tinha prometido".