Governo Lula rebate falas de Tarcísio e Caiado em Israel: 'Distorção'

Tarcísio subiu o tom contra Lula, durante discurso na quarta-feira (20), em Israel. Ele disse que a comparação feita por Lula não representa o povo. "A posição do povo brasileiro nada tem a ver com a posição do seu presidente", afirmou. O governador de São Paulo discursou durante evento na cidade de Ra'anana.

Já Caiado voltou a pedir desculpas pela fala de Lula. "A fala do presidente Lula não condiz com o pensamento do brasileiro. É inadmissível, inaceitável que, realmente, um homem que não conhece a história, fazendo um depoimento que agride a todos vocês. Peço desculpas".