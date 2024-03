PF: Delegado ligado a Brazão foi sócio de PM que deu arma do caso Marielle

Delegado foi sócio de PM acusado de ceder arma do crime também ligado a Brazão. Ainda segundo a PF, William Pena Júnior foi sócio do PM Robson Calixto, o Peixe, na RMW Consultoria e Serviços Ltda. Acusado de ter cedido a arma do crime para Ronnie Lessa, Peixe foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão deste domingo (24). Ele trabalha no gabinete de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Rio.

Empresa ainda está ativa e é administrada por esposa de PM. Com sede no bairro Pechincha, zona oeste carioca, a RMW Consultoria tem dez anos de atividade, capital social de R$ 360 mil e exerce atividades como obras de acabamento de construção, manutenção de equipamentos hidráulicos e agenciamento de mão de obra.

Festa de formatura como delegado ocorreu em propriedade do clã, aponta investigação. Segundo a PF, isso é mais um indício de proximidade entre William Pena Júnior e Domingos Brazão.

Apesar de ter sido citado no inquérito, o delegado não consta como investigado pela PF. O UOL solicitou posicionamento da Polícia Civil do Rio sobre o caso, mas não obteve resposta. A reportagem também contatou o delegado, que não respondeu as mensagens.

Ascensão com influência de Brazão, diz PF

A trajetória de William Pena Júnior na Polícia Civil teve influência de Brazão, diz PF. Delegado já investigou a atuação das milícias na zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica o reduto político do clã Brazão.