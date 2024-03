MP junto ao TCU pede suspensão do salário do deputado Chiquinho Brazão

O MP junto ao TCU apresentou representação para suspender o salário do deputado federal Chiquinho Brazão.

O que aconteceu

O ofício pede a suspensão do salário de Brazão caso a Câmara decida manter a prisão do deputado. Ele foi preso no domingo (24) acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson Gomes. A Câmara vai votar para decidir sobre a prisão de Brazão.

O MP também sugere que o deputado restitua o valor que recebeu após o cumprimento do mandado de prisão, em 24 de março. O subprocurador-geral Lucas Furtado diz na representação que o pagamento do mês é realizado antecipadamente. Documento foi encaminhado ao presidente do TCU, Bruno Dantas.