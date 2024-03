Advogado de Domingos diz que Lessa mente sobre encontro: 'Não se conheciam'

A defesa de Domingos Brazão alega que Ronnie Lessa mentiu ao dizer que conhecia e já se encontrou com o conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Domingos e o irmão Chiquinho são apontados como supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco, cuja autoria foi confessada por Lessa.

O que aconteceu

Advogado questionou versão dada por Ronnie Lessa em delação. Em entrevista ao "Estúdio i", da GloboNews, o advogado Marcio Palma disse que Domingos Brazão não conhecia e nunca esteve com Lessa. "Ele [Lessa] traz Domingos Brazão para essa história com o argumento de que teria tido dois ou três encontros [com ele] num terreno baldio. Não tem prova disso", reforçou.

Defesa também criticou 'carta branca' de Lessa para dizer o que quiser. "Ele [Lessa] poderia dizer: 'Marcio Palma esteve comigo, era ele o mandante'. Qualquer personagem que ele quisesse colocar (...) serviria para a narrativa dele", disse o advogado, acrescentando que Lessa tem "dezenas" de homicídios e anotações criminais "nas costas".