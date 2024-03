Jornal: Heleno foi monitorado por 'Abin paralela' durante governo Bolsonaro

Aparelho não era registrado no nome de Heleno como forma de evitar rastreamento. Conforme a investigação, isso sugere que alguém próximo ao ex-ministro tinha conhecimento que ele usava a linha telefônica, que passou a ser monitorada pela Abin paralela.

Investigadores acreditam que o general foi monitorado em um período em que Bolsonaro suspeitava até mesmo de seus aliados mais próximos. Naquele momento, o então presidente se queixava da Abin e reclamava por não receber informações do serviço de inteligência.

Augusto Heleno também é suspeito, pela PF, de comandar uma estrutura informal de inteligência quando comandava o GSI. O ex-ministro teria infiltrado agentes em campanhas nas eleições de 2022.

'Abin paralela'

A PF identificou indícios de que Bolsonaro seria um dos destinatários das informações da espionagem ilegal na Abin sob a gestão de Alexandre Ramagem. As provas colhidas até o momento, de acordo com a investigação, indicam que dossiês e documentos produzidos pela Abin paralela eram impressos e entregues ao Palácio do Planalto durante a gestão.

A Abin de Ramagem intensificou o uso do First Mile no período eleitoral de 2020, mostram as investigações. De acordo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em um universo de 60 mil consultas ao sistema, a metade ocorreu nesse período. Isso, de acordo com a investigação, indica a instrumentalização da Abin para fins eleitorais de interesse do núcleo político.