Presidente de Tribunal Militar diz que a esquerda 'quer um Brasil melhor'

O presidente do STM (Superior Tribunal Militar), ministro Francisco Joseli Camelo, negou que exista comunismo no Brasil e disse que a esquerda "quer o melhor" para o país.

O que aconteceu

Camelo disse que as pessoas confundem ser de esquerda com ser comunista. "Nós vivemos outros tempos, o mundo mudou, não há mais divisão [entre capitalismo e comunismo]. Não existe no Brasil essa ideia de comunismo, o comunismo acabou. O presidente Lula é um sindicalista, não vejo o presidente jamais como um comunista, porque as pessoas têm mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista", declarou em entrevista à BandNews TV.

Francisco afirmou que a esquerda busca melhorias para o país, como uma sociedade mais igualitária. "Ser de esquerda é realmente querer um Brasil melhor, mais solidário, mais próximo, que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então ser de esquerda não é ser comunista. E o comunismo para mim não existe no Brasil".