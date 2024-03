Josias: Golpe de 64 é unha encravada; não há luz, mas pus no fim do túnel

Preservar a memória de uma nação é importante. Quando essa memória impôs sofrimento semelhante ao de uma ditadura de duas décadas no Brasil, a preservação se torna gênero de primeira necessidade. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, ainda há tempo para Lula rever seu posicionamento e se manifestar sobre o golpe de 1964, sob pena de "desrespeitar a história" do país

Lula parte do pressuposto de que ao passar uma borracha, algo que hoje só interessa ao Bolsonaro, ele pacificará as Forças Armadas, expurgar a política dos quartéis. Quero crer que o presidente comete um erro. A partir do debate sincero e desapaixonado sobre o que aconteceu no Brasil, e não da conversão dos militares em eternos bibelôs, chegaremos a um ponto de equilíbrio.

É preciso, inclusive, discutir o papel das Forças Armadas. Não é o caso de haver um debate sério? Lula parece considerar que não. Ele acha que vai pacificar os militares jogando dinheiro nas Forças Armadas. Estamos negligenciando tudo isso e perdendo uma grande oportunidade que a conjuntura nos oferece para discutir essas questões a sério.

O presidente erra de forma muito nítida. O PT compartilharia o erro se acompanhasse Lula nessa decisão de passar uma borracha sobre 1964. O partido se distancia do presidente e cumpre seu papel. Lula precisaria levar a mão à consciência e perceber que o momento histórico exige que respeitemos a memória do país. Lula está desrespeitando a memória do Brasil. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Lula vetou a realização de atos institucionais em repúdio ao golpe de 1964. O PT, porém, anunciou que participará de eventos e manifestações em memória aos 60 anos do golpe militar no Brasil.