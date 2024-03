Reale Jr: Tornozeleira seria medida cautelar mais adequada contra Bolsonaro

É inevitável que sejam tomadas medidas coercitivas contra Jair Bolsonaro após o ex-presidente ficar dois dias na embaixada da Hungria, afirmou o jurista Miguel Reale Jr. Para o ex-ministro da Justiça, o uso de tornozeleira eletrônica seria o mais conveniente para evitar novas atitudes suspeitas.

Bolsonaro não poderia ser preso na embaixada da Hungria, porque se trata reconhecidamente de um território estrangeiro. Com essa atitude, ele descumpre com a obrigação de não se ausentar do país.