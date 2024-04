Reinaldo: Cassado ou não, e acho que será, Moro acabou como presidenciável

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo deu como certa no Olha Aqui! desta segunda (1º) a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por abuso de poder econômico. O julgamento das ações que podem levar à perda do mandato do ex-juiz começa hoje no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Os dados indicando abuso de poder econômico são escancarados. São duas ações: abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa 2 de gastos que dizem respeito à pré-campanha. Existe um limite de gastos ao Senado e na pré-campanha ele gastou mais de R$ 2 milhões, que representam 39,7% do que se gastou em toda a campanha eleitoral para o Senado no Paraná. Moro era pré-candidato à Presidência, participou de campanhas do Podemos, depois, em razão de ter a transferência pra São Paulo negada vai pro Paraná e, já no União Brasil, passa a fazer campanha para o Senado, uma pré-campanha que carregava a memória da Presidência. Não há como não se apontar a óbvia desigualdade entre Moro e os demais candidatos (ao Senado). Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O colunista lembrou que um dos pilares da defesa de Sergio Moro é o fato de que, por ele ser tão conhecido pela população paranaense, não precisaria desses artifícios.