Com Lula, Paes lê discurso feito pelo ChatGPT: 'Não foi minha inteligência'

Agradeço à inteligência artificial, e não à minha inteligência, essa parte do discurso que acabei de ler.

Eduardo Paes, em inauguração no Rio

Lula não é o maior fã da tecnologia. Geralmente em tom irônico, costuma reclamar exatamente que precisa mais de "inteligência humana" do que da "artificial".

O prefeito do Rio exaltou áreas como a ciência, a tecnologia e a matemática como "pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inovador de qualquer nação". Para ele, essas habilidades são capazes de "moldar as bases de uma economia robusta e diversificada", além de "catalisar a inclusão social".

Paes também destacou a importância de investir para que os talentos produzidos no Brasil permaneçam no país e não busquem oportunidades no exterior. O prefeito afirmou que produzir e manter esses talentos é imprescindível para o desenvolvimento tecnológico e sustentável. Essa parte do discurso, o prefeito garantiu que foi escrita por ele, não pelo ChatGPT.

Hoje estamos inaugurado uma faculdade, mas a gente vive em uma era marcada pela rápida evolução tecnológica, onde as fronteiras do conhecimento se expandem a cada dia [...] A tecnologia é a ferramenta que transforma o conhecimento científico em soluções concretas que tornam as cidades mais inteligentes e sustentáveis. As cidades que investem em engenharia avançada se tornam polos para investimentos de negócios e geração de empregos.

Eduardo Paes, prefeito do Rio

Lula compareceu ao evento acompanhado pela primeira-dama Janja e alguns ministros, com destaque para a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que se filiará ao PT hoje e disputa a vaga de vice na chapa com Paes, que tentará a reeleição. Segundo petistas, Paes têm relutado o nome, mas o partido argumenta que, se quiser apoio do presidente, o PT precisa estar na chapa.