Fachin mantém multa de R$ 30 mil a Nikolas por fake news contra Lula

UOL tenta contato com a assessoria de Nikolas Ferreira. O espaço segue aberto para manifestação.

Carla Zambelli (PL-SP) também teve seu recurso negado. Zambelli havia sido condenada pelo TSE por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Assim como o colega de partido, a deputada federal também foi multada em R$ 30 mil.

Não se trata de proteger interesses de um estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira: a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres. Não se trata de juízo de conveniência em critérios morais ou políticos, e sim do dever de agir para obstar a aniquilação existencial da verdade e dos fatos.

Trecho de decisão do ministro Edson Fachin, do STF

Relembre o caso

Nikolas acusou Lula de desviar R$ 242,2 bilhões da saúde pública. "É isso mesmo que você ouviu. O que você faria com esse dinheiro? Quantas pessoas você iria ajudar? Pois é. Foi esse o valor que o PT desviou da saúde brasileira apenas nos três primeiros governos deles", disse o deputado em vídeo publicado em 25 de outubro de 2022 nas redes sociais.

Coligação de Lula acionou o TSE para retirar o vídeo do ar. Na ocasião, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que Nikolas usou matérias jornalísticas descontextualizadas para tentar dar ar de veracidade às informações falsas. Ele determinou a remoção do material e fixou a multa em R$ 30 mil — decisão posteriormente discutida em plenário e mantida por 6 votos a 1.