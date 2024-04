Barroso relembra golpe de 64 e ditadura: 'Resultados piores a custo maior'

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, relembrou a ditadura militar e o golpe de 1964 em discurso de abertura da sessão desta quarta-feira (3).

O que aconteceu

Barroso disse que o período autoritário teve "resultados piores a um custo muito maior". "Todos os que vivemos os dias difíceis deste país sabemos valorizar o que é viver em uma democracia constitucional", afirmou o ministro.