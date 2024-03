Corrupção, milícias e dívida externa: 10 mazelas e heranças da ditadura

Foi um grande projeto-piloto de como intervir mais diretamente no controle dessas populações no território e foi um grande modelo que se espraiou pela baixada [do Rio]. A ditadura viu nisso um grande projeto de controle territorial, e as milícias são uma super evolução desse modelo, que segue hoje apenas com alterações.

Cláudio Alves, da UFRRJ

Também foi durante a ditadura que surgiu, em 1979, a facção Comando Vermelho dentro do presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande.

Ignacio Cano, professor e membro do Laboratório de Análise da Violência da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), explica que a chegada dos presos políticos foi fundamental para organizar os presos. "Eles adquiriram maior coesão, em vez de brigar entre si."

O impacto da ditadura na criação do CV foi pequeno, mas veio por ter levado presos políticos, que organizaram melhor aqueles detentos. Na verdade, a gente não sabe se a mesma coisa teria acontecido sem a chegada dos presos políticos .

Ignacio Cano, da Uerj