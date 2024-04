Desinformação e IA são mal do século, diz Alexandre de Moraes

Deepfake e IA na mira. O centro vai reunir diferentes instituições para combater desinformação e deepfakes utilizadas contra o processo eleitoral. Objetivo inclui atuar de forma coordenada contra discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. O grupo de trabalho é formado por integrantes dos tribunais regionais eleitorais e órgãos do Poder Executivo, como AGU e Ministério da Justiça, além de PF e MPF.

Para que nós possamos combater esse mal do século 21 que é a desinformação, a utilização da inteligência artificial para criar deepfake, para atrapalhar a vontade do eleitor.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE