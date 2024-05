Plano de anistia de Bolsonaro coloca as manguinhas de fora

A proposta de reabilitação eleitoral de Bolsonaro é absurda. Na seara criminal, a ideia de um perdão preventivo é aberração jamais vista. Deveria ser vista apenas como uma confissão de culpa de quem tratava a trama golpista como uma ficção.

Bolsonaro e o alto-comando do golpe dizem que não tentaram virar a mesa da democracia, anulando o resultado das urnas de 2022. Se acreditassem em si mesmos, estariam tranquilos, à espera das sentenças absolutórias do Supremo Tribunal Federal. Como os fatos mostram o contrário, tramam bloquear no Legislativo os veredictos incontornáveis do Judiciário.

Em fevereiro, discursando na paulista, Bolsonaro havia esboçado suas pretensões: "O que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado", É buscar uma maneira de nós vivermos em paz, não continuarmos sobressaltados". O capitão pronunciou um vocábulo desconhecido dos seus lábios: "Conciliação."

"É, por parte do Parlamento brasileiro, uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília", discursou Bolsonaro. "Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridades no Brasil. Agora nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil".

A certa altura, Bolsonaro juntou-se aos "pobres coitados" na fila do perdão: "Nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja." Valdemar retoma agora a pregação: "O Bolsonaro está inelegível por uma fala, por um encontro", diz, evocando a reunião de 2022 com embaixadores. Refere-se ao banimento das urnas por oito anos, decretado pelo TSE, como "um absurdo".

Costuma-se dizer que certos políticos têm duas caras. Bolsonaro tem três personalidades. A de "conciliador", que exibe quando lhe convém, é uma alegoria sem amparo na realidade. Agora mesmo, em meio ao dilúvio do Rio Grande do Sul, o bolsonarismo inunda as redes sociais de mentiras e maledicências aviltantes.