PGR pede ao STF inquérito sobre tapa de vice do PT em bolsonarista

A manifestação aparece após o ministro relator do caso, Cristiano Zanin, pedir posicionamento da PGR em 15 de março. A ocorrência policial registrada pelo bolsonarista chegou ao STF no dia 12 daquele mês.

O UOL tenta contato com Quaquá sobre o pedido de abertura de inquérito. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Relembre o caso

Quaquá usou termo homofóbico ao chamar o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) de "viadinho" e deu um tapa na cara de Donato. Confusão aconteceu na sessão que recebeu Lula na Câmara para promulgação da reforma tributária. À época, o petista disse que reagiu a ataques contra o presidente.

Petista filmava o deputado Donato, o que gerou uma discussão que culminou no tapa. O vice-presidente do PT foi para frente do colega da oposição, e não houve tempo para outros parlamentares tentarem impedi-lo.

Quaquá chamou o bolsonarista Nikolas de "viadinho" enquanto se dirigia para o embate com Donato. A fala preconceituosa ocorreu segundos antes do tapa na cara do deputado do Republicanos.