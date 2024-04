Temendo cassação, '06' de Bolsonaro ameaça pedalada eleitoral com Michelle

Prestes a ter seu caso julgado por abuso de poder econômico em sua eleição ao Senado, Jorge Seif (PL-SC) lançou uma bravata de que, se for cassado, a ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro podem ocupar seu lugar. Uma ameaça de "pedalada eleitoral".

Chamado de "filho 06" por Jair Bolsonaro devido à intimidade com sua família, Seif começa a ser julgado, nesta quinta (4), no Tribunal Superior Eleitoral. Em novembro, foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de seu estado. Mas, tal como ocorreu com o hoje ex-deputado federal Deltan Dallagnol no Paraná, há a chance de a decisão ser revista no TSE.

Seif foi eleito com a ajuda da estrutura de comunicação e de assessoria de imprensa da Havan, rede de lojas do empresário Luciano Hang, como denunciou o jornal Valor Econômico de 10 de outubro de 2022. Pela lei eleitoral, isso pode levar à perda do mandato. O Ministério Público Eleitoral realizou investigação e pediu a cassação.