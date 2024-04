Datena se filia ao PSDB, mas não crava candidatura a vice de Tabata

É a quinta vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição. Nas outras vezes, ele acabou desistindo no meio do processo. Em 2022, ele estava filiado ao PSC e disputaria eleição no palanque com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo, mas não foi até o final com a decisão.

O que disseram

Não depende só de nós [ele e Tabata] (...) A minha vontade é estar do lado da Tabata. Agora, estou num partido que está conversando com o partido que era o meu partido, eles estão conversando e que definam. Precisa perguntar mais pros dirigentes dos partidos, eles que respondam.

José Luiz Datena

Queremos com a filiação do Datena dar um impulso forte ao posicionamento do PSDB (...) Vamos iniciar um novo procedimento dessa sucessão paulistana com o Datena como nosso companheiro com condições de disputar o que for importante para que a gente alcance a vitória.

José Aníbal